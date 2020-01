Søreide må svare om helsetilstanden til femåring

innenriks

I eit skriftleg spørsmål ber han utanriksministeren gjere greie for kva undersøkingar som vart gjorde før avgjerda om å hente den IS-sikta kvinna og dei to barna hennar frå Syria, og Frp-politikaren ber henne svare om helsetilstanden til guten.

I grunngivinga for spørsmålet skriv Helgheim at saka må sjåast som å ha ei heilt spesiell offentleg interesse. Han hevdar vidare at avgjerda til regjeringa om å hente guten heim berre var basert på at guten var alvorleg sjuk, og at det derfor har spesiell interesse for allmenta om det var hald i påstandane.

Den terrorsikta kvinna som vart henta frå Syria til Noreg torsdag 16. januar, vart varetektsfengsla måndag førre veke. Kvinna er sikta for å ha vore ein del av IS og Nusrafronten i perioden 2013 til 2019.

Saka har vekt reaksjonar, og måndag vart det klart at Frp forlèt regjeringa som følgje av motstand mot å hente den IS-sikta kvinna til Noreg. Partiet tok dissens i saka då ho vart behandla i regjeringa.

(©NPK)