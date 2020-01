Rana-ordførar letta over sjukehusvedtak

innenriks

Helseminister Bent Høie (H) presenterte måndag avgjerda om å leggje eit hovudsjukehus på Helgeland til Sandnessjøen og eit sjukehus med akuttberedskap, fødeavdeling, indremedisin, kirurgi og ortopedi til Mo i Rana.

– I dag er vi letta og nøgde over at all tvil om framtida til sjukehuset i Mo i Rana er rydda av vegen. Vi vil rette ei stor takk til dei sjukehustilsette og til alle som har engasjert seg og stilt opp for sjukehuset vårt. Røysta deira har vorte høyrd, seier Waage og varaordførar Anita Sollie i ei pressemelding.

Sjukehusvedtaket på måndag inneber at leiingsfunksjonane til Helse nord blir flytta til det nye hovudsjukehuset i Sandnessjøen. Waage er overraska over at Høie ikkje har avvist dette.

– Dei tilsette det gjeld, vil neppe flytte til Sandnessjøen. Helseføretaket vil då miste viktig kompetanse. Det er urovekkjande, seier Waage, som varslar at han vil sjå på alle sider av vedtaket om å flytte leiinga.

