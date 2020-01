Politiet i Bergen stengjer trampolinepark etter ulykke

innenriks

Guten vart send til sjukehus. Ulykka skjedde søndag ettermiddag på Flipzone i Åsane i Bergen. Han gjorde eit triks på trampoline, men landa feil, opplyste politiet til Bergensavisen.

– Politiet skal undersøkje rutinane i parken, om det er tekniske eller fysiske forhold på staden som kan ha hatt noko å seie for ulykka, og kva reglar som blir presenterte for brukarane i trampolineparken, opplyser Vest politidistrikt måndag.

Fleire barn skal ha vore vitne til den alvorlege ulykka.

– Både administrasjonen og dei tilsette er sterkt rørte av ulykka og tankane våre går til guten og familien hans. Tryggleiken for gjestene våre er det viktigaste for oss, og vi sjekkar dagleg utstyret vårt.

– Vi vil samarbeide fullt ut med politiet, slik at vi saman med dei kan sjå om det finst ting som kan gjerast for å redusere risikoen for at slike ulykker skjer igjen, seier dagleg leiar Jan Fredrik Hamre til BA måndag formiddag.

