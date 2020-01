Norwegian nektar å refundere gebyr trass vedtak i Transportklagenemnda

innenriks

Norwegian har vurdert avgjerda i nemnda og har gitt beskjed om at selskapet er prinsipielt usamd i vedtaket og grunngivinga, ifølgje Flysmart 24. Selskapet vil derfor ikkje refundere beløpet.

Fire passasjerar vart gitt eit gebyr på 750 kroner kvar for ifølgje Norwegian å ha hatt med seg handbagasje som vog meir enn dei 10 kiloa som er tillatne på flygingane til selskapet.

Passasjerane meinte gebyret vart gitt på feil grunnlag og fekk medhald i Transportklagenemnda, som slo fast at Norwegian ikkje kunne dokumentere at bagasjen hadde vore for tung.

Kunne ikkje dokumentere

– Det må forventast at flyselskapet skriv ei kvittering der grunngivinga for gebyret kjem fram og der det blir dokumentert at bagasjen var for stor eller tung etter regelverket, meinte nemnda.

Det hadde ikkje Norwegian gjort.

– Framover vil vi sjå på korleis vi tydelegare kan spesifisere årsaka til gebyret på kvitteringane til kundane våre. Vi vil halde fram med å handheve handbagasjeregelverket, men det skal sjølvsagt gjerast på ein god måte, seier kommunikasjonsrådgivar Tonje Næss i Norwegian til NTB.

– For dårleg kundeservice

Ho erkjenner at det i ein del tilfelle har vorte utvist for dårleg kundesørvis i handhevinga av regelverket for handbagasje.

– Sånn skal det ikkje vere, og for å sikre at handhevinga av handbagasjereglane blir gjord på ein god måte, har vi innført endringar, seier Næss.

Norwegian har innført nye bagasjereglar som mellom anna inneber at kundar må betale for handbagasje som ikkje får plass under setet.

