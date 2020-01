Nordland fylkeskommune jublar for sjukehusvedtak

innenriks

– Dette har vore ei krevjande sak for mange i heile Nordland, og spesielt helgelendingane, seier fylkesrådsleiar i Nordland fylkeskommune, Tomas Norvoll (Ap).

Høie presenterte måndag avgjerda om å leggje eit hovudsjukehus på Helgeland til Sandnessjøen og eit akuttsjukehus til Mo i Rana.

– Høie har valt å lytte til fleirtalet i fylkestinget og eit samla styre i Helse nord. Det er vi glade for, seier Norvoll, som peikar på at det har vore viktig for fylkestinget at begge sjukehusa skal ha eit fødetilbod.

