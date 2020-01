Listhaug: – Ingen planar om å opptre som bølle i Stortinget

innenriks

Nøyaktig éi veke etter at Frp marsjerte ut av Solberg-regjeringa, samlar partitoppane seg måndag til strategiseminar på Gardermoen for å meisle ut vegen vidare som eit reint opposisjonsparti.

– Målet er å gjere Frp størst mogleg før neste val og byggje opp partiorganisasjon, seier nestleiar Sylvi Listhaug på NRKs Politisk Kvarter måndag.

Partileiinga har gjort det klart at det frå no av er eige partiprogram som gjeld, og ikkje Granavollplattforma som dei inngjekk med Høgre, Venstre og KrF for berre eitt år sidan. Statsminister Erna Solberg seier på si side at regjeringa vil halde fram med å styre på Granavollen og håper på eit samarbeid med Frp på utsida held fram.

– Vi ønskjer å ha venner og eit konstruktivt samarbeid, men ingen skal la seg overraske av at Frp vil ha mest mogleg gjennomslag for politikken vår, no som vi er eit reint opposisjonsparti, seier Listhaug.

– Eg har sagt at eg er opptatt av å halde Støre ute frå regjeringskontora, og det står ved lag. men vi kjem ikkje til å akseptere kva som helst frå denne regjeringa, legg ho til.

Listhaug seier Frp særleg vil vere kompromisslause mot det ho kallar symbolikk knytt til oljenæringa og klimautslepp og alt som luktar av angrep på bilistane i landet.

– Vi har ingen planar om å opptre som noka bølle i Stortinget, men vi kjem til å vere tydelege og attkjennelege, seier ho.

