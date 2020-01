IS-sikta kvinne er framleis saman med barna sine

innenriks

– Kvinna er framleis saman med barna, og PST har lagt ein plan saman med barnevernet om vidare gang i saka, skriv seniorrådgivar Annett Aamodt i Politiets tryggingsteneste (PST) i ei tekstmelding til NTB.

Etter at kvinna vart varetektsfengsla i fire veker med brev-, besøks- og medieforbod av Oslo tingrett sist måndag, har ho opphalde seg på sjukehus med dei to barna under overvaking av PST.

Aamodt opplyser vidare at dei to barna førebels ikkje har fått utnemnt bistandsadvokat, men at dette blir fortløpande vurdert.

