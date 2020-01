Hovudsjukehuset på Helgeland til Sandnessjøen – Mo i Rana held på akuttsjukehuset

innenriks

Helseministeren landa dermed på same konklusjon som styret i Helse nord kom til då det behandla saka like før jul i fjor.

Høie vedgjekk at det har vore ei vanskeleg avgjerd.

– Det finst argument for alle løysingar, dette har ikkje vore rett fram. Vi må gjere ei vurdering om kva ein synest vil tene befolkninga på Helgeland best, sa han.

Det har vore strid i ei årrekkje om plassering og funksjonsfordeling av sjukehus på Helgeland.

I dag har regionen tre sjukehus som ligg i høvesvis Mo i Rana, Mosjøen og Sandnessjøen. Det har vore brei semje om at dagens struktur ikkje lenger fungerer.

Men det har vore sterk usemje om kva alternativet skulle vere. Om Helgeland i framtida skal ha eitt eller to sjukehus, og ikkje minst kvar dette eller desse skal liggje. Engasjementet har vore svært høgt, med Facebook-grupper, underskriftskampanjar og fakkeltog, og tonen i debatten har til tider vore svært skarp.

– Knalltøft

Høie erkjente at det har vore harde frontar.

– Dette er knalltøft. Det er mykje tøffare for dei som bur og jobbar på Helgeland enn det er for meg. Eg har stor respekt for dei som har stått i denne diskusjonen i lang tid, sa Høie.

– Men eg trur at mange vil trekkje eit letta sukk over at det endeleg er tatt ei avgjerd. No må vi leggje bak oss den striden som har vore, la han til.

Argumenterte for eitt sjukehus

Mange i fagmiljøa har ønskt at ein skulle gå vidare med berre eitt sjukehus fordi det ville gjere rekruttering lettare og styrkje fagmiljøa. Mange har peika på at Mo i Rana er den største byen i regionen, og at ein kan byggje vidare på eit sjukehus som allereie er der, medan i Sandnessjøen-regionen må ein byggje nytt.

Samtidig er mange opptatt av at Helgeland er ein grisgrendt region, og at reisevegen til sjukehuset vil bli lang for mange.

– Dette er ei tilråding som står seg godt. I det vidare arbeidet må ein sørgje for å kompensere for ulempene, sa Høie.

Samrøystes styre

I desember gjekk eit samrøystes styre i Helse nord inn for ei løysing med to sjukehus. Også fylkestinget i Nordland har kome til eit liknande standpunkt.

Styrevedtaket gjekk ut på at det skal byggjast eit nytt hovudsjukehus med administrasjon i Sandnessjøen, at sjukehuset i Mo i Rana skal bestå og det skal vere eit distriktsmedisinsk senter i Brønnøysund. Grunngivinga var at ei slik løysing ville gi best tilgjenge for folket på Helgeland.

Styret har definert «omland» til å tyde maksimalt 20 minutts køyretur frå rådhuset i Sandnessjøen. Høie seier kommunar no kan spele inn aktuelle tomter, og at desse vil bli vurderte i den vidare konseptfasen.