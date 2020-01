Helsedirektoratet fryktar at rusa får kjøpt øl i sjølvbeteningskasser

innenriks

Direktoratet har sendt eit brev til aktørane i daglegvarebransjen der dei understrekar forbodet mot å selje alkohol til personar som er synleg rusa, skriv Aftenposten.

– Bakgrunnen er at det er vorte vanlegare med fingeravtrykks-skanning i ubetente kassar. Det er ikkje slik at vi kjenner til fleire saker der bransjen har brote regelverket, dette gjer vi for å førebyggje at det skjer, seier avdelingsdirektør Øivind Giæver i Helsedirektoratet.

Norgesgruppen sende nyleg ut nye retningslinjer til butikkane om drifta av ubetente kassar.

– Her blir det presisert at vi skal kontrollere om personar som kjøper alkoholhaldig drikke, er synleg rusa. Akkurat som våre tilsette i dei bemanna kassene gjer, seier direktør Bård Gultvedt for næringspolitikk og styresmaktskontakt.

Næringsetaten opplyser at dei årleg gjennomfører om lag 1.200 kontrollar av Oslo kommunes rundt 400 stader med salsløyve og at dei så langt ikkje har avdekt avvik med dei sjølvbetente kassane.

