Høgres stortings-vara har meldt seg inn i partiet

– Det var ikkje på grunn av politikken til partiet at eg melde meg ut. No blir eg ein del av stortingsgruppa, og det ser ut til å bli ein lang periode. Dermed er alt snudde på hovudet, sa Simonsen til NRK i helga.

57 år gamle Simonsen er Høgres 2. vara frå Rogaland og tar over etter Tina Bru, som er utnemnd til ny olje- og energiminister.

Simonsen melde seg ut av Høgre like etter nyttår etter at ho vart vraka som ordførarkandidat og heller ikkje vart vald av partiet som kandidat til fylkestinget. Til NRK seier ho at ho over tid hadde opplevd manglande tillit internt i partiet.

Sidan utmeldinga har ho møtt som uavhengig representant i kommunestyret og trekt seg som kvinnepolitisk leiar i Rogaland Høgre.

