Frp varslar omkamp etter sjukehusavgjerd på Helgeland

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) kunngjorde måndag at både Sandnessjøen og Mo i Rana skal ha sjukehus med akuttfunksjonar.

Helsepolitisk talsperson Åshild Bruun-Gundersen i Framstegspartiet seier dette opnar for omkamp om sjukehusstrukturen i Møre og Romsdal og Finnmark.

– Velje og vrake i prinsipp

– Ein kan ikkje velje og vrake i kva prinsipp for struktur ein skal følgje, avhengig av kvar ein er i landet, skriv ho i ein e-post til NTB

– Dessutan kan ein spekulere på om to sjukehus på mellomlang sikt uansett vil føre til ei kontrollert nedlegging, rett og slett fordi folketalsgrunnlaget er for tynt, meiner ho.

Arbeidarpartiet og Senterpartiet er derimot glade for at to-sjukehusmodellen vann fram.

– Ei viktig avgjerd for å sikre skreddarsaum, men også nok volum til spesialisering. Løysinga krev eit løft for prehospitale tenester og ein god prosess vidare med fagfolka, skriv Aps helsepolitiske talsperson Ingvild Kjerkol i ei tekstmelding til NTB.

– Frps sanne ansikt

Senterpartiet seier avstand til fødetilbod og akuttilbod gjorde det nødvendig med to akuttsjukehus i helgelandsregionen. Helsepolitisk talsperson Kjersti Toppe understrekar at det er avgjerande at begge sjukehusa får halde på fullverdige akuttfunksjonar slik at det minste sjukehuset skal vere berekraftig på sikt.

Toppe seier Frp «viser sitt sanne ansikt» i sjukehuspolitikken, og at trusselen om omkamp viser at partiet er for sentralisering av tilbodet.

