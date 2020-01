Dagen-redaktør forsvarer omstridd kyrkjekåring

innenriks

Dagens kåring har skapt store reaksjonar, mellom anna frå kyrkjerådsleiar Kristin Gunleiksrud Raaum, som meiner det er uhaldbart å redusere temaet til «ein lettvint sak om smak og behag».

– Eg synest det er noko gravalvorleg, humørlaust og litt elitistisk over reaksjonen til Raaum. Dette er gjort med glimt i auget frå vår side. I kjølvatnet av avstemminga vår har det vorte ein debatt om kyrkjearkitektur i ei rekke medium. Det bør glede leiinga i Den norske kyrkja, seier Selbekk til Vårt Land.

Kåringa er ei avstemming på Dagens nettsider, og førebels ligg Østre Porsgrunn kyrkje an til å få flest stemmer, med 820 stemmer. Den nye kyrkja i Østre Porsgrunn erstatta den 250 år gamle kyrkja som brente ned i april 2011. Den nye kyrkja, som opna i 2019, har skapt debatt på grunn av sin moderne og ukonvensjonelle utsjånad.

Selbekk meiner at kyrkjeleiinga bør vere glad for at folk engasjerer seg og debatterer kyrkjearkitektur.

– Det er ingen som har sagt at nokon av desse kyrkjene skal rivast eller noko sånt. Dei burde vore glade for at nokon er opptatt av dette. Det er likegyldigheita som er det store problemet for Den norske kyrkja, meiner han.

