Coronaviruset: Større etterspurnad etter munnbind i Noreg

Søndag melde fleire svenske apotek at dei var heilt utselde for munnbind, men her til lands verkar situasjonen å vera mindre prekær.

– Me merkar høgare etterspurnad, men me har framleis varer på lager og nye varer er på veg inn, fortel kategorisjef Bente Iren Dybfest Westen i Apotek 1-kjeda til NTB.

Norsk Medisinaldepot og Apotekerforeningen opplyser at dei førebels ikkje har informasjon om etterspurnaden.

Overlege Siri Helene Hauge ved Folkehelseinstiuttet seier til NTB at munnbind ikkje er noko dei tilrår for friske folk.

– Bruk av munnbind utanfor helsetenesta gir veldig usikker effekt, seier ho.

Og legg til:

– Det me ofte ser, er at folk som ikkje er vande med å bruka munnbind, oftare tar seg til ansiktet når dei bruker det. Det er ikkje nødvendigvis så lurt når ein skal forhindra smitte.

