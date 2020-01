Babcock-sjef seier han forstår kritikken

innenriks

– Eg forstår kritikken som har vorte retta mot oss. Som selskap har vi ikkje klart å levere etter den standarden vi ønskjer eller i samsvar med kontrakt. Det må vi gjere noko med, seier Hansen til Nordlys.

Babcock tok i juli over drifta av alle ambulansefly i Noreg. Selskapet har hausta kritikk for ikkje å ha levert eit godt nok tilbod i Nord-Noreg.

– Det er ein veldig krevjande kontrakt frå oppdragsgivar. Men vi veit kva vi har skrive under på. Det jobbar vi kvar dag for å oppfylle, seier Hansen, som ikkje vil kome med nokon dato for når selskapet klarer å levere i samsvar med kontrakten.

Totalt leverte Babcock ein beredskap på 87,27 prosent i andre halvår i 2019. Luftambulanseberedskapen har vore svekt på grunn av tekniske problem og sjukdom, i tillegg har fleire tilsette sagt opp på kort varsel, forklarer Babcock-sjefen.

Selskapet har ein avtale som kan vare til 2030. Ei spørjeundersøking utført for Fagforbundet viser at 71 prosent meiner at staten burde ta over drifta av luftambulansetenesta, skreiv Klassekampen for halvanna veke sidan.

Ap-leiar Jonas Gahr Støre har sagt at staten skal ta over luftambulansen dersom han blir statsminister etter valet neste år.

