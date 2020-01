Både Høgre og Frp er positive til nytt inkassolovforslag

innenriks

Ei regjeringsoppnemnd arbeidsgruppe beståande av representantar frå mellom anna Forbrukarrådet, Finans Norge, Virke Inkasso og Finanstilsynet la måndag fram forslaget der dei går inn for å kutta gebyra på krav under 500 kroner. Desse krava omfattar meir enn kvart tredje inkassokrav.

Ifølgje arbeidsgruppa kan forslaget spara forbrukarane for nærare 2 milliardar kroner. Dersom forslaget blir vedtatt, kan det føra til at fleire inkassoselskap må slåast saman eller avviklast.

Dagens Næringsliv omtala forslaget søndag.

Høgre og Frp positive

Ingunn Foss i Høgre er glad for det nye forslaget.

– Det kan vera mange grunnar til at folk ikkje betaler i tide, men då må konsekvensane vera i tråd med bortgløyminga. Eg trur mange har opplevd gebyra som veldig urettferdige, og eg er glad for at utvalet foreslår det Høgre lenge har meint, seier Foss til NTB.

Også justispolitisk talsperson Solveig Horne i Frp er positiv til forslaget. Ho meiner det er på høg tid med ei oppdatering og kallar dagens ordning å «skyta sporv med kanonar».

– Det er i dei store innkrevjingssummane dei fleste inkassoselskapa tener mest pengar, og i dette sjiktet er endringane mindre, seier Horne til NTB.

Kuttar gebyr

Arbeidsgruppa foreslår òg mellom anna at det berre skal vera lov med fire purringar og eit samla gebyr på 240 kroner, mot 700 kroner i dag. For eit krav som blir betalt etter den første betalingsoppfordringa, blir gebyret 70 kroner mot 350 kroner i dag. Det er ein reduksjon på 80 prosent.

– Me skal sjå nøye på forslaget utvalet har til ny lov og setja i gang arbeidet slik at me får endringar så raskt som mogleg, seier Foss.

