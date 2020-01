Venstre-rokeringar vil bli drøfta i valnemnda

innenriks

Endringane i regjeringa blir stadfesta seinare fredag.

– Når vi no får vite fasiten, er det nesten vanskeleg å førestille seg at det ikkje skal bli tema. Men kva konsekvensar det har, er ein heilt annan debatt, seier valnemndsleiar i Venstre, Per A. Thorbjørnsen, til NTB.

– Valnemnda har ikkje bidrege, spelt inn eller sett nokon krav til den kabalen som er lagd av partileiinga, understrekar han.

Stortingsrepresentant Abid Raja blir fredag mest truleg kulturminister, medan statssekretær Sveinung Rotevatn i Klima- og miljødepartementet rykkjer opp og blir statsråd same stad.

Begge dei to er aktuelle kandidatar til ein plass i Venstre-leiinga. Heile leiartrioen i Venstre, partileiar Trine Skei Grande og nestleiarane Terje Breivik og Ola Elvestuen – som fredag blir takka av som klima- og miljøminister – er på val til våren.

Valnemnda møtest om ei veke og skal leggje fram innstillinga si seinast 6. mars.

Thorbjørnsen understrekar at han ser på regjeringskabalen og spørsmålet om ny partileiing som to ulike spørsmål.

– Det er eit viktig signal at vi i valnemnda er oppnemnde av partilandsmøtet, ikkje av partileiinga. Vi har sjølvstendet vårt intakt, derfor er dette to ulike prosessar.

