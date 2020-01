Vedum fnyser av Solbergs distriktsgrep

innenriks

– Det er eit forsøk på å pynta på eigen sentraliserande politikk, seier Vedum til Dagbladet.

Fredag skal statsminister Erna Solberg (H) presentera dei nye statsrådane sine på Slottsplassen, og blant dei er tidlegare kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) som blir ny distrikts- og digitaliseringsminister. Mange tolkar dette som eit direkte svar på Senterparti-framgangen og eit stadig veksande distriktsopprør.

Men Vedum er ikkje imponert.

– Det er politikken som betyr noko, og der har regjeringa og Høgre berre vist vilje til å sentralisera og køyra over lokalsamfunn så langt. Regjeringa gav tidenes sentralisering av politiet namnet «nærpolitireforma», så me føler oss ikkje trygge på at dette betyr noko, seier Vedum til avisa.

Valforskar Svein Erik Tuastad ved Universitetet i Stavanger trur skipinga av ein distriktsstatsråd kan vera eit lurt grep av Solberg.

– Det betyr jo at Solberg tar det politiske utviklinga og opprøret på alvor, seier han til NTB.

Samtidig har han òg ein viss skepsis.

– Ein kan spørja seg sjølv om det blir endå eit tulledepartement i forhold til dei eigentlege styringsbehova.

– Me har jo ikkje nokon by-minister, legg han til.

