Riksveg 7 over Harangervidda er stengd og blir ikkje opna fredag. Det same gjeld fylkesveg 53 på strekninga Årdal til Tyin, opplyser Vegtrafikksentralen vest.

Det er vidare kolonnekøyring på riksveg 52 over Hemsedalsfjellet, E134 over Haukelifjell, riksveg 15 over Strynefjellet, riksveg 13 over Vikafjellet og fylkesveg 50 frå Aurland til Hol.

E16 over Filefjell er framleis open. Her er det enkelte stader redusert sikt på grunn av snøfokk, skriv Vegvesenet.

