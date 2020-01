Tom Erlend Skaug (45) ny generalsekretær i Høgre

innenriks

– Eg takkar for tilliten og gleder meg til å ta fatt på den lange valkampen fram mot stortingsvalet 2021, seier Skaug i ei pressemelding fredag.

Skaug skal avvikla foreldrepermisjon til 15. mai, men går formelt inn i stillinga frå byrjinga av mars.

– Tom Erlend har solid politisk kompetanse, strategiske evner, organisasjonsforståing, leiarerfaring og rolleforståing, seier statsminister og Høgre-leiar Erna Solberg.

Skaug var politisk rådgivar for tidlegare Høgre-leiar Jan Petersen og i fleire fraksjonar i Høgres stortingsgruppe fram til 2006. Frå 2014 til 2018 var han leiar for politisk avdeling og sekretariatsnestleiar for stortingsgruppa i partiet.

Han har òg vore statssekretær i Barne- og likestillingsdepartementet og Kunnskapsdepartementet og konstituert i same rolle ved Statsministerens kontor.

Skaug har dessutan jobba som senior kommunikasjonsrådgivar i JKL og informasjonssjef i Nordea.

