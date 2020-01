Tårevåt nøkkeloverrekking i Kulturdepartementet

innenriks

– Kultur er ein så viktig del av politikken fordi det er med på å forme fridommen til menneske, som du og eg er opptatt av, og det derfor eg har med dette regnbogeflagget. Likestilling handlar ikkje berre om rettane til skeive, det handlar om det som har vore rota til Venstres eksistens frå tidenes morgon. At menneske får lov til å uttrykkje det dei ønskjer gjennom kunst og kultur. Det handlar om Venstres sjel, sa Grande.

– Eg er djupt takksam for at eg blir gitt dette privilegiet, til å vise at eg er god nok for Noreg, sa Raja.

