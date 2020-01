Styremedlemmer ved Politihøgskolen går av i protest mot studentkutt

innenriks

Tilsetterepresentantane Henning Kaiser Klatran og Kristina Kepinska Jakobsen trekte seg under eit ekstraordinært styremøte torsdag ettermiddag, skriv Khrono.

– Eg meiner vi ikkje har noko anna val enn å trekke oss. Vi er overstyrte utan noka juridisk forklaring. Prosessen er eit uttrykk for maktarroganse, og vi er ikkje for meg det øvste organet til skulen. Eg ønsker å trekke meg, sa høgskulelektor Jakobsen under styremøtet.

Også førsteamanuensis Klatran trekte seg frå styret.

Resten av styret vart sitjande, og dei vedtok torsdag ettermiddag å ta Instruksen til Justis- og beredskapsdepartementet til etterretning, og dermed lèt dei Politihøgskolen gjennomføre kuttet på 150 studieplassar frå 550 til 400.

Bakgrunnen for studiekuttet er at regjeringa meiner målet om to politifolk per 1.000 innbyggjarar er innan rekkevidde. Heile kuttet blir tatt ved utdanninga i Oslo.

