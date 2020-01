Store forventningar til Raja som kulturminister

innenriks

– Det er eit spennande og litt uventa val. Vi er avventande, for Trine Skei Grande har sett i gang veldig mykje god politikkutvikling, seier direktør Kristin Danielsen i Kulturrådet til NTB.

Danielsen trekkjer fram at Grande la fram ei «veldig inspirerande og ambisiøs» kulturmelding i 2018 og seier Raja er nøydd til å følgje opp:

– Vi er veldig opptatt av at det viktige arbeidet held fram. Her ligg det høge forventningar i Kulturrådet og kulturlivet generelt.

– Den første oppgåva blir kunstnarmeldinga, som skal kartleggje kunstnarøkonomien, korleis han ser ut, og kva tiltak departementet skal gjere for å understøtte og utvikle han. Vi er veldig spente på kva kulturministeren meiner om dette, seier Danielsen.

Kulturrådet er svært nøgd med innsatsen til Grande i si tid som kulturminister.

– Vi har jo hatt ein veldig aktiv og engasjert kulturminister. Den viktigaste jobben til kulturministeren er å synleggjere krafta til kulturen i samfunnet. Der synest eg Grande har vore veldig god, så vi håper at det held fram, seier ho.

Lang kravliste

Forbundsleiar Hans Ole Rian i fellesorganisasjonen for musikarane, Creo, har ei lang liste over ting han meiner Raja må ta tak i:

– Eg forventar at han lyttar til kunstnarane og organisasjonane deira, seier Rian til NTB.

Vidare peikar han på at Raja «må gå grundig inn i viktige saker» og trekkjer mellom anna fram påverknaden av ABE-reforma på kulturlivet, korleis rolla til kulturskulen som rekrutteringsarena til kulturlivet «må betrast» og situasjonen rundt Kulturtanken og Den kulturelle skulesekken.

I tillegg seier Rian at LO-tilknytte Creo ønskjer å få etablert 100 prosents sjukepengedekning for alle sjølvstendig næringsdrivande, inkludert kunstnarane.

– Det viktigaste er likevel at han set seg grundig inn i dei felta han no får ansvaret for, noko eg føler meg trygg på at han vil gjere, seier Rian.

Idrett med på lasset

Som kulturminister får Raja òg ansvar for idrettsfeltet. Han blir tatt imot med opne armar av Norges idrettsforbund (NIF).

– Eg ser fram til eit godt og konstruktivt samarbeid med Abid Raja som ny idrettsminister. Norsk idrett er inne i ein betydeleg endringsprosess, og Kulturdepartementet har vore ein viktig støttespelar i det pågåande moderniseringsarbeidet. Med Abid Raja er eg sikker på at det gode samarbeidet held fram, seier idrettspresident Berit Kjøll i ei pressemelding.

Idrettsforbundet har nettopp levert innspela sine til den nye idrettsmeldinga.

– Ho vil leggje tydelege føringar for kurs og retning for den norske idrettspolitikken dei neste åra. Vi skal bidra til at Raja som ny statsråd set eit solid fotavtrykk med denne meldinga. Vi trur ho vil reflektere felles ambisiøse mål for norsk idrett i framtida, seier Kjøll.

