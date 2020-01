Statssekretær Mathias Fischer jobba for vindkraftutbyggjar

innenriks

Fischer kjem frå stillinga som rådgivar i kommunikasjonsbyrået Try Råd. Her deltok han mellom anna i arbeidet med ein omstridd reklamekampanje for vindkraftutbyggjaren, skriv Bergens Tidende.

Sentralt i kampanjen er ei klimaklokke i Høg-Jæren vindpark i Rogaland, som tel ned til utgangen av 2030, med teksten «vi har ingen tid å miste». Forbrukartilsynet har fått 68 førespurnader etter kampanjen.

Delar av kritikken er retta mot skremmande bilete og lys som kan gi barn klimaangst, opplyste direktør Elisabeth Lier Haugseth i Forbrukartilsynet til Aftenbladet.

Ukjent omfang

Fischers kundeliste har vidare bestått av NHO, Gyldendal, Igaidi, Oslo universitetssjukehus, Redningsselskapet, DIPS, Try Reklame, Try Apt og Try Opt, skriv Medier24.

Omfanget av oppdraga er ukjent.

Ikkje vurdert gildskap

No blir Fischer statssekretær under klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

Klima- og miljødepartementet har enno ikkje tatt stilling til gildskapen til Fischer.

– For tilliten til systemet er det alltid ekstremt viktig at vi held slike ting veldig klart, seier departementsråd Tom Rådahl i Klima- og miljødepartementet.

Fischer har tidlegare vore politisk kommentator i Bergens Tidende og TV 2.

(©NPK)