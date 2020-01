Støre overraska over Hareide

innenriks

– Eg er overraska over valet til Knut Arild Hareide, seier Støre til NTB.

Han viser til KrFs retningsval i 2018, der Hareide, den gong som partileiar i KrF, prøvde å få partiet med på å fella Erna Solberg som statsminister og få inn Støre i staden.

– Han brukte eitt år på å trekkja opp ein annan visjon for Noreg enn denne regjeringa. Eit Noreg med mindre forskjellar, rausare politikk, og eit kursval som tok han til Arbeidarpartiet. Han skreiv bok om det, han rådde partiet sitt til å gå i ei heilt anna retning, og han røysta imot Granavollerklæringa, seier Støre.

– Han ønskte eit Noreg med mindre Framstegsparti-innverknad. Eg trur ikkje det skjer med denne regjeringa. Derfor er eg overraska over valet hans, seier han.

Støre legg til at han ser mange dyktige politikarar blant dei nye statsrådane.

– Men utgangspunktet for politikken er ikkje forandra, seier Ap-leiaren.

Han viser til at det framleis er regjeringsplattforma frå Granavolden som skal liggja til grunn for regjeringa, sjølv om Frp har varsla at partiet ikkje ser seg bunde av denne.

