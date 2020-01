Støre krev svar frå Solberg om regjeringsgrunnlaget

innenriks

Støre fortel til NTB at han no vil fremme ein interpellasjon til statsministeren for å få ei avklaring om regjeringsgrunnlaget.

Signalet frå dei attverande regjeringspartia har så langt vore at dei vil halde fram med å styre på grunnlag av regjeringsplattforma frå Granavolden, som vart forhandla fram då KrF vart med i regjeringa for eitt år sidan.

Frp, derimot, har sagt at partiet ikkje er lenger vil sjå seg bundne av Granavolden. I staden vil partiet legge eige partiprogram til grunn.

Det betyr at Solberg regjerer på grunnlag av ei plattform som ikkje har fleirtal, påpeikar Støre.

– Då er det rimeleg at ho gir ein gjennomgang for Stortinget om korleis ho ser på grunnlaget for denne regjeringa, seier han.

Støre meiner situasjonen skaper uvisse både om statsbudsjettet for 2020 og om andre vedtak som regjeringa fatta før Frp gjekk ut.

– Det er ei viktig avklaring for Stortinget korleis statsministeren ser på samarbeidsforholda.

Ein interpellasjon inneber at det blir sett av meir tid til debatt enn under vanlege spørsmål i spørjetimen. Svarfristen for interpellasjonar er éin månad.

