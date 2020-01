Solberg vil ikkje beklage teaterutsegner etter Bertheussen-tiltale

innenriks

– Dei som har laga stykket, må tenkje over at dei òg bidreg til å setje eit fokus på politikarar og omgivnadene deira som bidreg til at det er tøffare å vere politikar, uttalte ho då, ei utsegn som seinare har vorte møtt med mykje kritikk.

– Belastande

På spørsmål frå NTB om ho no, etter tiltalen, vil beklage kritikken overfor Black Box og dei ansvarlege bak teaterstykket, svarer Solberg nei.

– Eg kjem ikkje til å trekkje tilbake påpeikinga mi av at den framsyninga gjekk inn i integriteten til folk, og at dette var ei belastning for familien, seier Solberg.

– Eg har aldri skulda dei for å stå bak noko som helst, og det er viktig å understreke. Det er viktig å hugse kva eg faktisk sa. At det var ei belastning, og at dei burde tenkje over det. Heile scenografien og heile arbeidet rundt og måten dei marknadsførte det på, vil bli opplevt som ei belastning, seier Solberg, og legg til:

– Eg meiner at jobben min som statsminister ikkje fritar meg frå ytringar òg om kunst, og eg er opptatt av at politikarar skal ta kritikk og anna, men at det òg kan vere belastande, seier Solberg.

Ap bad om beklaging

Solberg har òg tidlegare avvist å beklage fråsegnene frå Stortingets talarstol etter krav frå Aps Anette Trettebergstuen i mars i fjor.

Bertheussen (55) nektar straffskuld for punkta i tiltalen, opplyste forsvararen hennar, advokat John Christian Elden, torsdag.

