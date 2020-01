Solberg toppar laget med 2021 i sikte

innenriks

– Me har ingen planar om å gjera fleire endringar i regjeringa denne våren, seier Solberg om endringane som vart presenterte fredag.

– Målet mitt er at me no har eit ganske stabilt team fram mot valet i 2021, understrekar ho.

Hennar borgarlege firepartisamarbeid har i lang tid slite tungt på meiningsmålingane, også før Framstegspartiet trekte seg ut av regjeringa denne veka.

Denne trenden håpar Solberg å snu ved å henta Tina Bru (33) og Henrik Asheim (36) inn som Høgre-statsrådar. Samtidig får Torbjørn Røe Isaksen (41) og Nikolai Astrup (41) tunge postar som arbeids- og sosialminister og kommunalminister.

Røe Isaksen erstattar Anniken Hauglie (47), eit skifte Solberg avviser har med trygdeskandalen å gjera.

– Me trong fornyinga i Høgre, seier ho.

Mindretal

Saman med Venstre og KrF skal Solberg no igjen styra i mindretal. Ei rekkje saker dei siste dagane har vist at det blir krevjande.

– Det er ulemper ved å vera ei mindretalsregjering, heilt klart. Det er derfor eg ønskjer å ha ei fleirtalsregjering, seier statsministeren.

Ho poengterer at regjeringa er førebudd på at det no blir vanskelegare å få gjennomslag i Stortinget for saker der dei fire borgarlege partia tidlegare har vore samde.

Til våren skal Solberg prøva å landa eit kompromiss i den delikate striden om iskanten, der Frp og Venstre står stegla mot kvarandre. I saker om alt frå eggdonasjon og bioteknologi til klimatiltak, rammevilkår for oljenæringa, rovdyr og pelsdyr vil mindretalsregjeringa måtta forhandla i Stortinget for å få fleirtal.

Med eit Frp i fri dressur på Stortinget er det all grunn til å tru at forhandlingane om statsbudsjetta for neste år blir krevjande.

Bombe frå KrF

Den største overraskinga, ved sida av vrakinga av Hauglie, var at tidlegare KrF-leiar Knut Arild Hareide går inn i regjeringa. Det skjer berre vel eitt år etter at han stod i spissen for dei raude i KrF som ville kasta Erna Solberg. Men fredag var den bitre konflikten tilsynelatande unnagjord.

– Eg trur det vil vera med på å styrkja oppslutninga om prosjektet i dei tre regjeringspartia, seier statsministeren om at Hareide kom inn i regjeringa.

KrF-leiar Kjell Ingolf Ropstad fleipa med at Hareide no skal «byggja bruer» i posten som samferdselsminister, men det er liten tvil om at partileiaren òg håpar Hareide kan bidra til å leggja konflikten daud mellom blå og raud leir i partiet.

KrF held elles på mannskapet sitt i regjeringa.

Gråtande Raja

For Venstres del kom regjeringsendringane på eit vanskeleg tidspunkt. Partiet står midt oppe i ein trøblete leiardiskusjon, og to av kandidatane til å erstatta ein eller fleire i dagens leiartrio, nemleg Abid Raja og Sveinung Rotevatn, vart tatt inn i regjeringa.

Raja tok over som kunnskapsminister for partileiar Trine Skei Grande, som han tidlegare har vore i open konflikt med. Gråtande understreka Raja kor stort det var for han å bli statsråd for likestilling, sport og kultur, og han var dessutan klar på si støtte til partileiaren:

– Trine er leiar. Så lenge ho ønskjer å halda fram, kjem eg til å stø henne i det.

Samtidig forsvinn Venstre-nestleiar Ola Elvestuen ut av regjeringa. Til liks med Grande og nestleiarkollega Terje Breivik er han på val på Venstre-landsmøtet til våren.

