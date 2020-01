Solberg: Mindretalsregjering gir fleire opne diskusjonar

innenriks

– Når Frp går ut av regjeringa, får Noreg ei mindretalsregjering. Det gir fleire opne diskusjonar og debattar i Stortinget, utan at alt er bestemt på førehand, sa Solberg på pressekonferansen sin fredag.

– I Noreg har vi ein tradisjon for at fleire parti finn saman for å finne gode løysingar. Det er Noreg på sitt aller beste, sa statsministeren.

Solberg måtte gjere endringar etter at Framstegspartiet tidlegare denne veka trekte seg frå regjeringssamarbeidet. Regjeringa består no av Høgre, KrF og Venstre.

(©NPK)