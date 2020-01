Solberg: Hauglies avgang er ikkje ei innrømming av skuld

innenriks

– Arbeidarpartiet tar feil. Eg har sagt tydeleg at me kjem til å ta ansvar for dei feila me har gjort, sa Solberg på pressekonferansen på fredag etter endringane i regjeringa.

Hauglie gjekk fredag av som arbeids- og sosialminister og blir erstatta av Torbjørn Røe Isaksen (H).

SV meiner statsministeren ikkje kan springa frå ansvaret for trygdeskandalen ved å byta ut Hauglie, og Arbeidarpartiet meiner statsrådsskiftet er ei innrømming av skuld frå regjeringa. Det vil ikkje Solberg vera med på.

– Ho har stått stødig gjennom Nav-saka, som er ei sak der det har svikta i mange ledd i det offentlege Noreg. Me skal halda fram med dette viktige arbeidet med å finna ut kvifor og kva som har skjedd, og korleis det kunne skje, sa Solberg.

Ho grunngav Hauglies avgang med eit behov i Høgre for å fornya mannskapet til partiet i regjeringa.

Mindretalstrøbbel

Etter at Framstegspartiet forlét samarbeidet denne veka, må Høgre no styra i mindretal saman med Venstre og KrF. Ei rekkje saker dei siste dagane har vist at det blir krevjande, noko Solberg òg erkjenner.

– Det er ulemper ved å vera ei mindretalsregjering, heilt klart. Det er derfor eg ønskjer å ha ei fleirtalsregjering, seier statsministeren.

Ho poengterer at regjeringa er førebudd på at det no blir vanskelegare å få gjennomslag i Stortinget for saker der dei fire borgarlege partia tidlegare har vore samde. Samtidig håper Solberg på auka oppslutning ved at tidlegare KrF-leiar Knut Arild Hareide no blir samferdselsminister.

– Eg trur det vil vera med på å styrkja oppslutninga om prosjektet i dei tre regjeringspartia, seier statsministeren.

Ho ser no for seg å ha på plass eit mannskap som skal vara fram mot valet i 2021.

– Me har ingen planar å gjera fleire endringar denne våren i regjeringa. Så er det erfaringa mi at ting kan skje. Men målet er eit stabilt team fram mot valet i 2021.

Færre kvinner

Endringane i Solbergs mannskap inneber at regjeringa no får tolv menn og åtte kvinner. Det er ein noko lågare del kvinner enn regjeringa hadde før Frp gjekk ut. KrF er no representert med tre menn og éi kvinne.

Med Abid Raja (V) som kulturminister vil Solberg òg få inn ein representant med innvandrarbakgrunn i mannskapet sitt.

Samtidig vil den geografiske fordelinga bli noko betre, i og med at Linda Hofstad Helleland (H) frå Trøndelag og Geir-Inge Sivertsen (H) frå Troms kjem inn.

Høgre har tolv regjeringsmedlemmer, medan KrF og Venstre har fire statsrådar kvar. Dermed får regjeringa no to færre statsrådar enn tidlegare.

Kutter postar

Endringane inneber dessutan at statsrådspostar for samfunnstryggleik og beredskap, eldre og folkehelse og digitalisering blir fjerna.

Samtidig oppstår nyvinninga distrikts- og digitaliseringsminister, som er posten til Helleland.

Rokeringane på fredag betyr òg at regjeringa blir noko yngre når folk som Høgres Tina Bru (33) og Henrik Asheim (36) og Venstres Sveinung Rotevatn (32) kjem inn.

Medan gjennomsnittsalderen på dei nye statsrådane er 41 år, er tilsvarande tal for dei avtroppande 47 år.

(©NPK)