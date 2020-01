innenriks

– Vi har hatt eit godt samarbeid med Frp med gjensidig respekt. Det har vore usemjer, ja, men vi har funne gode løysingar saman, sa Ropstad på ein pressekonferanse fredag.

– Vi er innstilte på å klare det framover òg, sa han.

Ropstad sa vidare at han er glad for at Knut Arild Hareide no kjem inn i regjeringa.

– Han er tatt inn for å byggje bruer, sa Ropstad med glimt i auget og viste med det både til striden om KrFs vegval hausten 2018 og Hareides post som samferdselsminister.

(©NPK)