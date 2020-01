Nybø vil handplukke utanlandske studentar til Noreg

innenriks

– Vi bør ha ein plan for kva studentar vi vil ha, seier forskings- og høgare utdanningsministeren til Adresseavisen.

Nybø varslar ei stortingsmelding om utveksling og vil ha ein plan for korleis Noreg skal handplukke utanlandske studentar frå dei landa vi samarbeider mest med, og landa det er mest nyttig for Noreg å ha studentar frå. Det totale talet på utanlandske studentar i Noreg skal ikkje aukast.

– Vi vil ha dei studentane som gagnar oss best. Det har vi ikkje hatt ein overordna plan for til no, seier Nybø.

Ho meiner det i dag er for tilfeldig der dei utanlandske studentane kjem frå. Statsråden legg til at ho ikkje prøver å lage avgrensingar på kven som kjem til Noreg, eller gjere det vanskelegare for studentar frå utviklingsland å studere her.

– Tvert om har regjeringa auka støtta til Norpart-programmet for å få fleire studentar frå det globale sør, seier Nybø.

Det kan bli endringar i regjeringa seinare fredag. Ifølgje TV 2 forlèt Iselin Nybø (V) posten som statsråd for forsking og høgare utdanning og blir næringsminister. Henrik Asheim (H) tar over posten, ifølgje Dagbladet.

(©NPK)