Ny jubelmåling for Frp etter regjerings-exiten

innenriks

Frp får 15,7 prosents oppslutning på januarmålinga Ipsos har laga for Dagbladet. Det er 4,4 prosentpoeng meir enn på målinga som vart gjennomført i desember.

Målinga er gjennomført mellom 20. og 22 januar. Det var 20. januar at Siv Jensen varsla at ho vil trekke partiet ut av regjering.

– Eg trur heile partiet er veldig glade for at veljarane så unisont ser at dette er ei riktig avgjerd. No skal vi skape begeistring i befolkninga ved å bidra til vedtak i Stortinget som gjeld folk i kvardagen, seier Jensen til Dagbladet.

På målinga til TV 2 som vart publisert onsdag gjekk Frp fram med heile 5,9 prosentpoeng.

Den tidlegare regjeringspartnaren til Frp, Høgre, er ein av taparane i målinga, og går tilbake 2,4 prosentpoeng til 19,7 prosent.

Andre resultat (endring frå målinga i desember i parentes):

Raudt 4,1 (-1,8), SV 5,9 (-2,6), Ap 25,9 (+2,5), Sp 16,4 (+0,6), MDG 3,5 (-1,5), KrF 2,8 (-0,2) Venstre 3,7 (+0,9).

1.000 personar er spurde i målinga, og 752 personar har svart kva dei ville stemme på.

