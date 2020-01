innenriks

Bartnes seier til Trønder-Avisa at tida er inne for eit leiarskifte.

– Eg har jobba i landbruket på nasjonalt nivå i nærare tjue år. No er tida inne for å vere meir på garden og vere gardbrukar. Livet er for kort til å vere lenger i Oslo no, seier han.

Bartnes blir sitjande til ein ny leiar blir vald på årsmøtet 10. og 11. juni på Lillehammer.

(©NPK)