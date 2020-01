Kallmyr meiner offentlegheita vil tene på å få vite tilstanden til antatt sjuk femåring

innenriks

Den avtroppande justisministeren seier til Aftenposten at ein i Utanriksdepartementet ikkje såg grunn til å tvile faktagrunnlaget og sjukdomsskildringa.

– Eg er veldig overraska over at det blir debatt om dette no. Vi har heile tida vorte fortalt at dette barnet er dødssjukt. Vi har ikkje fått informasjon som skulle bety noko anna. Eg er veldig overraska over at ein ikkje sjekka dette betre på førehand, seier Kallmyr.

Den fem år gamle guten vart henta heim saman med den IS-sikta mor si og halvsøstera førre veke. Statsminister Erna Solberg (H) grunngav avgjerda med helsetilstanden til guten, som vart omtalt som «antatt sjuk».

NRK skreiv torsdag at juristar er usamde om offentleggjeringa av tilstanden til guten.

Kallmyr meiner det finst unntaksavgjerder som gjer at ein kan vere meir opne om grunnlaget for at guten vart henta til Noreg.

– Eg har ikkje innsikt i sjukdomsbildet. Det kan vere at barnet er sjukt òg. Men eg trur offentlegheita har mykje å tene på at dette faktisk kjem fram. Viss ikkje blir det mange konspirasjonsteoriar. Det kan vere møtt med openheit, seier Kallmyr til Aftenposten.

Internt i PST skal fleire ha stussa på at den antatt sjuke guten var så aktiv og oppegåande då kvinna og dei to barna vart henta ut, seier ei sentral kjelde i Justisdepartementet til Aftenposten.

Etter at guten kom heim har han fått behandling ved Oslo universitetssjukehus, skriv avisa.

