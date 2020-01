Helsestyresmaktene ventar på corona-svar frå Finland

innenriks

Hittil har 26 menneske mista livet som følgje av utbrotet av det nye coronaviruset, og 830 menneske har fått påvist smitte. Det er òg oppdaga tilfelle i Japan, Thailand, Sør-Korea, Australia, Singapore og USA.

Styresmaktene i Kina har innført reiserestriksjonar i 13 byar i Hubei-provinsen i den sentrale delen av Kina.

Blir testa i Finland

Dei to kinesarane i Finland blir testa for coronaviruset etter at dei oppsøkte helsehjelp, fortel den finske kringkastinga Yle fredag.

Dei to kinesarane oppsøkte helsehjelp i Ivalo i Lappland i Nord-Finland. Dei kom frå Wuhan i Kina til Finland via Noreg. Det var i Wuhan viruset først vart oppdaga i byrjinga av januar.

– Dei kom til Noreg frå Wuhan for to dagar sidan. Det er ein familie på tre, fortel infeksjonsoverlege Markku Boras ved Lappland sentralsjukehus i Rovaniemi til Dagbladet.

Det vart teke prøvar av dei to fredag morgon, og prøvene er sende til Helsingfors. Heile familien er isolert medan dei ventar på resultata frå prøvene, skriv Dagbladet.

Ventar på eventuelt varsel

I Noreg følgjer Folkehelseinstituttet (FHI) situasjonen.

– Vi er informerte om dette gjennom finske styresmakter, som har vore i kontakt med vår smittevernvakt, fortel fagdirektør for smittevern Frode Forland til NTB.

– Viss det er positive prøver, vil norske styresmakter få eit formelt varsel.

– Då vil vi få all informasjon som er nødvendig, seier Forland.

Dette vil òg omfatte reiseruta til kinesarane. Direktøren opplyser at FHI har beredskap for å handtere mistanke om smitte i Noreg.

– Det vil sikkert komme mistenkte tilfelle, som i Finland. Då skal ein teste, i tråd med retningslinjene, seier fagdirektøren.

Prosedyrar for testing

For testing tar ein kontakt med helsetenesta, anten det er ved innreise på ein flyplass eller hos fastlegen etter at ein har kommen heim. Det gjekk fredag ut eit skriv til helsetenestene om prosedyrane for testing.

Det er ingen grunn til at nordmenn skal få panikk for coronaviruset frå Kina, meiner Ørjan Olsvik, professor i klinisk mikrobiologi ved Universitetet i Tromsø (UiT). Overfor NRK påpeikar han at viruset er mykje mindre dødeleg enn til dømes sars og mers.

– Dødelegheita er på 2 til 4 prosent. Og dei som er døde, er i all hovudsak eldre. Gjennomsnittsalderen på pasientane har vore 73 år, og den yngste – på 48 år – hadde ein kreftsjukdom i tillegg, seier Olsvik.

Ingen grunn til panikk

I Kina er det 53 millionar friske per person som har mista livet som følgje av coronaviruset, påpeikar professoren.

Verdshelseorganisasjonen (WHO) seier det førebels ikkje er grunn til å erklære ei global helsekrise som følgje av utbrotet.

Vaksinealliansen Cepi, som har hovudsete i Oslo, har sett i gang arbeidet med å utvikle ein vaksine mot det nye coronaviruset.

Cepi skal i utviklinga samarbeide med selskapa Inovio og Moderna, og dessutan University of Queensland i Australia og det amerikanske nasjonale instituttet for allergiar og infeksjonssjukdommar (Niaid).

