Hareide varslar tydeleg retning for samferdselspolitikken: Klima er det viktigaste

innenriks

– Dette er den sektoren som skal ta dei største utsleppsreduksjonane. Vi har ei klimakrise i verda vår. Vi er nøydde til å levere. Det blir den viktigaste oppgåva mi når eg får hovudansvaret i dette departementet, sa Hareide då han fredag overtok som samferdselsminister.

Han fekk kontornøkkelen overrekt av avtroppande statsråd Jon Georg Dale (Frp).

– Vår veg vidare er å halde fram med å byggje veg, sa Dale før han forsvann ut døra.

– Har lagt usemja bak oss

Der Frp kanskje først og fremst har vore oppteken av bilistane, valde Hareide å slå eit slag for gåande og syklande på den første arbeidsdagen sin.

– Dette er ein sektor der vi veit at tryggleik er viktig. Trafikktryggleikstala har heldigvis gått den rette vegen. Eg er sjølv syklist. Mjuk-trafikantane må takast vare på, sa Hareide.

Det har ikkje akkurat gått upåakta forbi at den tidlegare KrF-leiaren er tilbake i regjeringskontora. Det er berre eitt år sidan han stemde mot Granavollerklæringa, plattforma han no i utgangspunktet skal styre etter i regjeringa.

I tillegg sluttar han seg til KrF-leiar Kjell Ingolf Ropstad og laget som han kjempa ein innbiten retningskamp mot hausten 2018.

– Eg synest vi la den usemja bak oss for eit år sidan. Vi har samarbeidd godt. Det er endå eit enklare politisk landskap i KrF med den regjeringsendringa som no skjer. Fordi det er lettare å sameine laga, heilt uavhengig av om eg hadde gått inn i regjering eller ikkje, seier Hareide til NTB.

– Omdiskutert person

Elles får no Hareide statsminister Erna Solberg (H) som sjef, ho som aktivt kjempa mot han då han prøvde å få med seg KrF inn i eit raudgrønt samarbeid.

– Eg kunne forstå at Erna Solberg jobba imot meg i 2018. Det har eg ingen problem med at ho gjorde ut ifrå hennar dagsorden. Eg jobba ut ifrå kva eg meinte var best for KrF. Trass i den usemja har vi klart å bevare dialogen og tilliten vår til kvarandre.

– Forstår du dei som måtte meine at det er feigt at du sluttar deg til det «andre laget»?

– Eg har sett stemmer både i Høgre og andre parti som har reagert på at eg gjer det. Eg kan forstå det, fordi eg har vore ein omdiskutert person i det politiske Noreg dei siste åra. No må eg vise meg denne tilliten verdig gjennom dei politiske resultata.

15 år er gått sidan sist Hareide var statsråd, også den gongen i teneste for klimaet som miljøvernminister. I åra etter det har han vore både partileiar og stortingspolitikar og kjempa ei rekkje harde kampar.

– Eg har fått litt erfaring sidan sist. Det trur eg kan komme godt med. Eg var svært ung då eg gjekk inn som miljøvernminister, seier Hareide.

(©NPK)