Greenpeace trur at ny olje- og energiminister vil prioritera klimakutt

NTB har fått stadfesta frå kjelder i regjeringsapparatet at Bru vil ta over statsrådsposten til Sylvi Listhaug (Frp) i statsråd fredag.

Generalsekretær Frode Pleym i Greenpeace meiner at statsrådsskifta er ei moglegheit for statsminister Erna Solberg (H) til å ta større klimaansvar.

– Tina Bru er ei progressiv kraft i Høgre når det gjeld klima. Vi har tru på at Bru og regjeringa no kan gå i ei meir grunnleggjande klimavennleg retning, seier han til NTB.

Pleym meiner at det må skje endringar på alle dei store politikkområda, som olje- og energi og samferdsel, og at klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) må få større makt over også desse områda.

