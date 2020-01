Frp vil felle fleire ulveflokkar

innenriks

Terje Halleland, som er Frps fraksjonsleiar i energi- og miljøkomiteen på Stortinget, meiner regjeringa har mislykkast med å dempe konfliktnivået i rovdyrpolitikken.

– Då ser vi ikkje lenger noko anna val enn å kome med eit forslag om å ta ut dei siste revira i ulvesona, seier han til NTB.

Halleland seier partiet i regjering arbeidde hardt for at rovviltnemndene og viljen til stortingsfleirtalet skulle liggje til grunn.

– Dessverre opplevde vi at dåverande klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) køyrde eit sololøp, der han ikkje tok omsyn til dette og lét mindretalsviljen trumfe. Sveinung Rotevatn (V) bør vere klar over at vi ikkje vil la denne saka bli liggjande, seier Frp-politikaren.

Rotevatn tok fredag over jobben til Elvestuen som klima- og miljøminister.

Senterpartiet foreslo for halvanna veke sidan å skyte ulvane i revira Mangen og Rømskog. Viss Senterpartiet og Frp òg får med seg Arbeidarpartiet på at ulveflokkane skal fellast, blir det fleirtal mot regjeringa.

Stortinget har vedtatt eit norsk bestandsmål på fire til seks ynglingar per år, og tre skal vere heilnorske ynglingar. Ynglingar i grenserevir skal telje med, men då med ein faktor på 0,5.

(©NPK)