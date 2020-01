Fleire i Frp ville ikkje trekke partiet ut av regjering

innenriks

– Eg brukte ikkje meir enn to minutt på å omstille meg mentalt. Det var greitt å få ei avklaring. Men eg held fast på at vi hadde mykje ugjort i regjeringa. No må vi spele korta annleis utanfor regjeringa, seier Njåstad til VG.

Nokre dagar før regjeringsexiten til Frp sa han at det beste for landet var om partiet vart sitjande i regjering. Han sa òg at han synest det var tilstrekkeleg å markere usemja mot heimhentinga av den IS-sikta kvinna med ein dissens i regjering, skriv avisa.

Sentralstyremedlem og Frp-veteran Alf Erik Andersen frå Agder meinte òg at Frp burde bli sitjande i regjering.

– Etter at eg fekk meir innsikt i dialogen mellom oss og dei andre regjeringspartia om heimhentinga av IS-kvinna, så skjønte eg at dette ikkje gjekk lenger. Det gjekk opp for meg at dette var ei god sak å gå på, seier Andersen til VG.

Lokalpolitikar og styremedlem i Vestland Frp, Rita Navarsete, og leiar i Framstegspartiets Ungdom, Bjørn-Kristian Svendsrud, var òg blant dei som ønskte at Frp skulle bli sitjande i fleirtalsregjeringa. Navarsete og Svendsrud seier dei likevel no er tilhengarar av å stå utanfor regjeringa.

(©NPK)