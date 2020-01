Ekspertar fryktar sterke reaksjonar frå Russland på amerikanske militærfly på Jan Mayen

innenriks

Årsaka er at den norske øya som ligg mellom Noreg og Grønland, ligg midt i utseglingsområdet for russiske atomubåtar, skriv NRK.

Det amerikanske luftforsvaret har vore på Jan Mayen for å vurdere landingsforholda og sikkerheita på landingsstripa for å kunne legge til rette for at fly skal kunne lande og ta av.

– Her blir Noreg trekt inn i ei stormaktsrivalisering fordi vi sjølve ikkje klarer å halde orden i eige bu med eigne styrkar, seier professor Tormod Heier ved Forsvarets høgskole til NRK.

Årsaka norske styresmakter gir for å tillate bruk av amerikanske militærfly på øya, er at transportflya til Forsvaret ikkje klarer å betene Jan Mayen med forsyningar. Dette skjer mellom anna på grunn av oppdraget Forsvaret har i Mali, skriv NRK.

Heier meiner svenske eller danske fly hadde vore betre for å ikkje provosere Russland. Han meiner avgjerda òg er uttrykk for store svakheiter i Forsvaret.

– Dette viser at Noreg er så svakt reint militært at vi sjølve ikkje lenger har kapasitet til å etterforsyne eigne mannskap, anten dei er sivilt tilsette eller militære, seier Heier.

– Viss ein ønsker å unngå å provosere Russland, så er dette kanskje ikkje det smartaste ein gjer, seier seniorforskar Andreas Østhagen ved Fridtjof Nansens Institutt til NRK. Han seier òg at amerikansk militær bruk av Jan Mayen er eit uttrykk for auka interesse for Arktis.

