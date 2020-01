Dobbeltdrapssikta i Bergen erkjenner å ha vore i bil som skal ha frakta drapsoffer

innenriks

37-åringen var blant dei første arresterte i saka og er no den andre sikta i saka som erkjenner å ha vore i bilen, skriv Bergens Tidende.

Ein 42 år gammal mann og ei 29 år gammal kvinne vart funne drepne ved Osavatnet i Bergen måndag 13. januar. Totalt er seks menn sikta i saka, fem av dei for drap eller medverknad til drap. Éin mann er sikta for øydelagt prov.

Hovudteorien til politiet er at dei to vart drepne på eit hospits i Møllendalsveien, før dei deretter vart frakta bort i bil og dumpa ved Osavatnet. Dei to vart funne under ein grøn presenning.

