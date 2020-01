Departement avviser grunnlag for søksmål frå nordiske folkekyrkjer

innenriks

Dei nordiske folkekyrkjene i Noreg krev å få etterbetalt statsstøtte for åra 2017 og 2019. Like før jul vart det kjent at dei ville gå vegen til retten dersom Barne- og familiedepartementet ikkje betaler.

Men departementet svarer at dei avviser grunnlaget for søksmålsvarselet. Dermed kan det gå mot rettssak, skriv Vårt Land.

– At departementet konkluderer på denne måten er ikkje uventa. Det er klart at dei står fast ved det dei har sagt tidlegare, seier sokneprest Per Anders Sandgren i Svenska kyrkan i Noreg til avisa.

Sandgrein seier at dei skal ha eit møte med representantane og advokaten deira for å diskutere om dei skal gå vidare med søksmålsvarselet eller ikkje.

Den svenske, den islandske og den finske folkekyrkja kunne tidlegare bruke medlemsregistera frå heimlanda sine slik at dei kunne overføre medlemskap når ein av medlemmene deira flytta til Noreg. Desse medlemmene fekk dei statsstøtte for.

Ordninga vart endra etter medlemsregistersaka i Oslo katolske bispedømme, og sidan 2016 har folkekyrkjene i staden vore nøydde til å innhente eit aktivt samtykke frå kvart enkelt innflytta medlem for å få statsstøtte for dei. Det har gitt folkekyrkjene ein betydeleg reduksjon i statsstøtte, skriv Vårt Land.

