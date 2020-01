innenriks

– I Samferdselsdepartementet har me fått til mykje, som eg trur me vil vera stolte av i mange år. Det eine rådet eg vil gi Hareide, er å ikkje reversera utviklinga i samferdselssektoren. Eg håper den nye regjeringa vil halda fram den linja me har ført og held fingrane unna dei irreversible grepa me har fått til, sa Dale.

– Det er grunn til å vera imponert over mange av dei politiske resultata de har fått til. Du kan gå ut av dette kontoret med hovudet høgt heva, sa Hareide til Dale.

(©NPK)