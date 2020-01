Byrådet i Bergen går av

innenriks

– Eg meiner det ikkje er grunnlag for mistillit. Viss bystyret meiner det er grunnlag for dette, er det fleire som har ansvar. Vigilo vart innført på vakta mi, og to finansbyrådar har òg vore ansvarlege. Er det grunnlaget for mistillit, er det naturleg at eg tar konsekvensen av det og at vi samla går av som byråd. Det er ikkje aktuelt for meg å ofre Linn Engø i ei sak der fleire har medansvar, for å sitje med makta. Det er ikkje slik eg er, seier Valhammer til Bergensavisen.

Avgangen kjem etter at det torsdag vart klart at Høgre, Frp, FNB og SV har mista tilliten til Engø.

Valhammer varsla onsdag at mindretalsbyrådet vil gå av dersom det blir fremma mistillit mot skulebyråden. Byrådet består av KrF, Venstre, MDG i tillegg til Ap.

No gjer altså Valhammer alvor av trusselen.

Bakgrunnen for krisa er sikkerheitssvikten i skoleappen Vigilo som skal brukast til kommunikasjon mellom foreldre og tilsette i skular og barnehagar. Tysdag var det høyring i saka.

