Både oljenæring og miljøorganisasjonar positive til ny statsråd

innenriks

Bru overtok den gamle ministerposten til Sylvi Listhaug (Frp) i statsråd fredag.

Generalsekretær Frode Pleym i Greenpeace meiner at statsrådsskifta er ei moglegheit for statsminister Erna Solberg (H) til å ta større klimaansvar.

– Tina Bru er ein progressiv kraft i Høgre når det gjeld klima. Vi har tru på at Bru og regjeringa no kan gå i ei meir grunnleggjande klimavennleg retning, seier han til NTB.

Pleym meiner at det må skje endringar på alle dei store politikkområda, som olje og energi og samferdsel, og at klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) må få større makt òg over desse områda.

Spent på om regjeringa innfrir

Han får støtte frå Anja Bakken Riise i Framtiden i våre hender, som meiner statsrådsendringane viser at det blæs ein grøn vind over regjeringa. Men ho er spent på om dei innfrir forventningane.

– Vi får ein oljeminister som har tatt oppgjer med klimaskepsis, ein samferdselsminister som vil leggje betre til rette for at folk skal ta gode miljøval i kvardagen, og ein klima- og miljøminister som er godt posisjonert for å skru opp ambisjonsnivået radikalt i klimapolitikken, seier Bakken Riise.

– Kvalifisert

Administrerande direktør Knut Kroepelien i Energi Norge meiner òg at Bru er eit godt val som statsråd.

– Ho kjenner fornybarnæringa godt frå før, har eit tydeleg klimaengasjement og forstår heilskapen i kraftsystemet, seier han. Kroepelien meiner det viktigaste den nye olje- og energiministeren no må jobbe for, er eit skattesystem som bidrar til auka investeringar i vasskraft.

Administrerande direktør Erik Haugane i Okea seier til E24 at oljeindustrien blir viktig i lang tid, og at Bru kjem frå eit område som kjenner oljeindustrien og er godt kvalifisert.

Positiv fagforeining

Leiar Hilde-Marit Rysst i fagforbundet Safe seier til same avis at medlemmene hennar er positive. Også professor og direktør for Bjerknessenteret Tore Furevik reagerte med optimisme då nyheita om at Bru tar over Listhaugs gamle jobb vart kjend.

– Inntrykket er at ho er relativt på den miljøvennlege sida av Høgre. Eg og mange med meg er positive til at ho blir ny olje- og energiminister, seier Furevik til E24, og legg til at ordet «olje» bør strykast frå statsrådstittelen.

(©NPK)