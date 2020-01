Åtte arresterte i Økokrim-aksjon i Bergen

innenriks

Aksjonen vart gjennomført med mannskap frå Økokrim og Vest politidistrikt onsdag denne veka, og retta seg mot seks eller sju stader i bergensområdet, ifølgje Bergens Tidende.

Av dei åtte sikta er sju lauslatne fordi politiet ser på at det ikkje er fare for øydelegging av prov ved at dei får gå fri.

– Vi arresterte åtte personar i saka, som alle er ein del av same sakskompleks, seier politiadvokat Torunn Strand.

Ho vil ikkje opplyse om kva dei åtte er sikta for.

– Det ønskjer eg ikkje å kommentere per no, av omsyn til eventuell øydelegging av prov så tidleg i etterforskinga, men det gjeld økonomisk kriminalitet, seier ho.

Politiadvokat Strand seier til Bergens Tidende at dei fredag formiddag vil vedta om dei skal framstille den siste av dei arresterte for fengsling.

Opplysningar frå Skatteetaten skal vere bakgrunnen for aksjonen, ifølgje Bergensavisen.

