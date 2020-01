Virusutbrotet får skulda for det største fallet på Oslo Børs sidan oktober

innenriks

Hovudindeksen på Oslo Børs enda torsdag på 930,29 poeng, som er ein nedgang på 1,4 prosent.

Aksjestrateg Peter Hermanrud i Sparebank 1 Markets seier til E24 at årsaka til det tunge børsfallet er coronaviruset, som no spreier seg og skaper frykt hos investorar verda over.

Oljerelaterte aksjar som Equinor og tankreiarlaget Frontline var blant dei mest omsette på Oslo Børs torsdag. Equinor fall 0,9 prosent, medan Frontline fall 6,2 prosent. Samtidig har oljeprisen falle med rundt 4 prosent den siste veka på grunn av virus-uroa og låg torsdag på 61,64 dollar fatet.

– Olje er ei økonomisk sensitiv vare. Når børsen fell og marknaden er meir bekymra, så fell oljeprisen og oljeaksjane, seier Hermanrud.

Alle dei ti mest omsette selskapa torsdag hadde nedgang, og berre seks av selskapa på Oslo Børs enda dagen i pluss. Elektronikkprodusenten Kitron, som mellom anna produserer medisinsk utstyr og har Kina som eitt av landa dei har verksemd i, vart dagens vinnar med ein oppgang på 1,2 prosent.

Verst gjekk det med tørrbulklastselskapet Golden Ocean Group som fall med 9,3 prosent.

På dei viktigaste børsane i Europa var dagen òg prega av nedgang. FTSE 100 i London gjekk ned 0,9 prosent, CAC 40 i Paris gjekk ned 0,7 prosent. Mens i Frankfurt enda Dax 30 på 0,9 prosent.

I 17.30-tida hadde Dow Jones-indeksen i New York sokke 0,7 prosent, medan S & P-indeksen hadde ein nedgang på 0,5 prosent.

(©NPK)