Vegprising hamnar på bordet til den neste samferdselsministeren

innenriks

Framstegspartiet batt regjeringspartnarane sine til masta og hindra eit fleirtal for å greie ut vegprising på Stortinget. No som Jon Georg Dale har rydda kontoret og går av som samferdselsminister, er alt klart for å få fart i saka igjen. Det stadfestar både Høgre, KrF og Venstre – og dessutan Arbeidarpartiet.

– Høgre er positiv til vegprising og vil ta det opp med samferdselsministeren når ei ny regjering er på plass. Vi meiner det er interessant å få vurdert korleis ny teknologi kan brukast for å erstatte dagens bompengesystem og korleis vi skal innrette eit framtidig berekraftig avgiftssystem for bil, skriv Høgres transportpolitisk talsmann Helge Orten i ei tekstmelding til NTB.

Bompengeopprøret i fjor har truleg gjort politikarane meir utolmodige etter å finne andre måtar å få bilistane til å betale for bruken av vegane på og regulere trafikken i byane. Frp sa på si side nei til ikkje berre bompengar, men også vegprising. Nei til vegprising var òg eitt av krava frå partiet då det vart forhandla fram ein ny bompengeavtale like før valet.

– Stort fleirtal

Men etter seks år med handa på rattet i samferdselspolitikken har Frp no gitt frå seg styringa. Dermed kan partiet ikkje lenger hindre stortingsfleirtalet i å vedta ei utgreiing.

– Det er eit stort fleirtal for å greie ut dette alternativet. KrF vil bidra aktivt til at denne utgreiinga kan bli gjennomført så raskt som mogleg for personbilar og avvikle dagens urettferdig bompengeinnkrevjing, skriv KrFs parlamentariske leiar Hans Fredrik Grøvan i ei melding til NTB.

Venstres transportpolitiske talsperson Jon Gunnes meiner òg den nye samferdselsministeren raskt må få saka på bordet sitt. Han påpeikar at det alt er sett i gang ei utgreiing av vegprising for tunge køyretøy.

– Det bør òg bli full fart i å sjå på brukarbetaling for personbil, seier han til NTB.

Personvern ikkje eit problem

Personvern har vore eit ankepunkt for eit system som følgjer med på kvar folk køyrer til kvar tid, men Gunnes påpeikar at Datatilsynet har sagt dette kan løysast.

– Venstre kjem ikkje til å gå på akkord med personvernet, understrekar han.

Han meiner òg at vegprising først og fremst bør innførast i byane, og at det kan løysast ved hjelp av chipar og sensorar, eller å bruke det nye 5G-nettet.

– Vi treng ikkje satellittmåling overalt, seier han.

Systemet kan òg brukast til å regulere trafikken, til dømes ved å gjere det dyrare å køyre i rushtida, stadfestar han.

Arbeidarpartiets Sverre Myrli opplyser at dei vil fremje forslag om utgreiing igjen.

Seniorrådgivar Thor Egil Braadland i NAF seier Frps motstand mot ei utgreiing har vore uforståeleg for dei.

– For NAF er formålet med vegprising å fjerne nokon av dei urettferdig kjøpsavgiftene og bompengane og gjere det billegare med bil i distrikta. No som er Frp er ute, vil vi endeleg få ei etterlengta utgreiing på bordet. Så får vi sjå kva utgreiinga fører til før vi konkluderer endeleg på om dette er noko NAF ønskjer å gå vidare med, seier Braadland.

Frp vil halde fram motstanden

Morten Stordalen, som sit i transportkomiteen for Frp, vil ikkje leggje ballen død. Vegprising er berre eit anna namn for bompengar, meiner han og lovar kamp mot å «installere taksameter i bilane til folk»

– Dette viser jo berre at det trengst eit endå sterkare Frp framover. Då må fleire røyste på Frp ved neste val for å gi oss styrke for å demme opp for slike tankar, skriv han.

Det har ikkje lykkast NTB å få kommentar frå avtroppande samferdselsminister Dale. Kven som blir etterfølgjaren hans, er enno ikkje avklart.

Fakta om vegprising

* Vegprising betyr at ein erstattar bilrelaterte avgifter, til dømes bompengar, med ei kilometerbasert avgift.

* Med vegprising kan avgiftene reknast ut frå kvar ein køyrer, når på døgnet ein køyrer og kva slags bil ein køyrer.

* Tanken er at nye teknologiske løysingar kan samle informasjon om kvar og når bilen køyrer for å kunne fakturere rett avgift.

(©NPK)