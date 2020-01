innenriks

The Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) har sett i gang tre utviklingsprogram for ein vaksine, opplyser alliansen torsdag.

Det var Dagbladet som først melde om saka.

CEPI skal i utviklinga samarbeide med selskapa Inovio og Moderna, og dessutan University of Queensland i Australia og det amerikanske nasjonale instituttet for allergiar og infeksjonssjukdommar (NIAID).

CEPI vart oppretta med utgangspunkt i lærdommane frå ebolaepidemien i Vest-Afrika i 2014 og 2015.

