VG: Knut Arild Hareide blir samferdselsminister

innenriks

Hareide-comeback på politisk toppnivå blir mogleg av at Framstegspartiet trekte seg frå regjeringssamarbeidet tidlegare denne veka.

Hovudpersonen stadfesta då han kom tilbake frå ei forkorta utanlandsreise torsdag, at han kjem heim på grunn av den politiske stoda.

– Eg avbryt ikkje ei reise i regi av Stortingets utanrikskomité utan at det er noko viktig. Eg har informert kollegaene mine i komiteen at det er på grunn av den politiske situasjonen eg måtte avbryte reisa, sa Hareide ifølgje NRK.

Ifølgje VGs opplysningar tar Knut Arild Hareide no over etter Jon Georg Dale (Frp) som samferdselsminister.

Samtidig melde fleire medium torsdag at Høgres Tina Bru (33) blir ny olje- og energiminister. Ho sit i dag i energi- og miljøkomiteen på Stortinget og er favoritt til å bli ny nestleiar i partiet.

Tapte retningsval

Men Hareides innsteg i regjeringa til statsminister Erna Solberg (H) – om han blir stadfesta i statsråd fredag – er ei aldri så lita bombe i norsk politikk.

Hausten 2018 bestemte KrF med knapt fleirtal å gå inn i Solberg-regjeringa, noko partiet gjorde for eitt år sidan. Dermed tapte Hareide den interne dragkampen og trekte seg som partileiar. Han ville heller samarbeide med Arbeidarpartiet og Senterpartiet.

Viss han no går inn i regjeringa, vil det vere kontroversielt internt i KrF – både blant dei som kjempa for at Solberg skulle få halde fram, og dei som stod Hareide nærast.

Dei KrF-arane som vil ha Hareide inn no, peikar først og fremst på tyngda og erfaringa hans som politikar i ein situasjon der eit hardt pressa KrF må levere i ei mindretalsregjering. Han er profilert og har lang erfaring som stortingspolitikar, partileiar og tidlegare statsråd. Dessutan vil han kunne bidra til å lækje såra etter vegvalet, påpeikar fleire.

Sju forsvinn ut

Det som har tala mot Hareide, er framfor alt at han røysta imot Granavollplattforma, som Solberg framleis vil leggje til grunn. Samtidig styrer regjeringa framleis på sett og vis på Frps nåde, sidan det er Frp som sikrar borgarleg fleirtal.

I 2018 meinte mange på blå side at Hareide svikta partiet og bidrog sterkt til å splitte det ved å tvinge fram eit vegval. Konflikten vart òg hard mellom Hareide-leiren og Solberg-regjeringa, ikkje minst i abortsaka.

Totalt forsvinn sju Frp-statsrådar no ut av regjeringa, men truleg blir ikkje alle erstatta.

Det er venta at Venstre og KrF får ytterlegare éin statsråd kvar, medan Høgre får to eller tre nye namn inn.

Det er knytt stor spenning til kven som får dei tunge postane som finansminister og justisminister.

